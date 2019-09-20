شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تواصل ارسال تعزيزات عسكرية إلى عتق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصلت القوات السعودية ارسال تعزيزات عسكرية إلى مدينة عتق بمحافظة شبوة . وقال مصدر محلي لصحيفة “عدن الغد” ان قوات عسكرية ومعدات وأطقم ومدرعات وصلت إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة . وهذه هي الدفعة السادسة خلال اسبوعين لتجهيزات عسكرية سعودية تصل مدينة عدن. وقال مصدر عسكري لعدن الغد ان تجهيزات أخرى في طريقها إلى عتق خلال الايام القادمة.

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