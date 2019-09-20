شكرا لقرائتكم خبر عن الغفوري : هذا ما كان سيحدث لو تمكن الجيش من دخول عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الكاتب السياسي اليمني مروان الغفوري عن ما سيحدث في حال كان الجيش اليمني قد تمكن من دخول العاصمة المؤقتة عدن في أواخر اغسطس من هذا العام .

وقال السياسي مروان الغفوري في تدوينه على تويتر، إن دخول الجيش عدن كان يعتبر بمثابة عودة الحكومة والبرلمان وممارسة الرئيس هادي لعمله من داخل قصره .

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وبين الغفوري أنه بدخول الجيش عدن بمعناه عودة نشاط المطار والميناء والملحقيات والسفارات وعودة الاستثمار تدريجياً وسيرى العالم دولة اليمن من جديد .

وتابع مروان الغفوري تغريدة بالقول :”لو كان الجيش تمكن من دخول عدن كانت الحكومة ستعود، البرلمان سينبعث، الرئيس سيمارس عمله من قصره، الأحزاب ستستعيد نشاطها، المطار والميناء سيفتحان، ستعود الملحقيات والسفارات، سيعود الاستثمار تدريجيا، سيرى العالم دولة اليمن من جديد، سيرفع جانب من حصار شعبنا، إلخ.. كذا تدعم الشرعية!”.