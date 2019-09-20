شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى رد على هجوم أرامكو .. السعودية تعلن رسميا إطلاق عملية عسكرية كبرى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مجتهد يفجر مفاجأة جديدة قبل قليل ويكشف حقيقة مقتل ”سعود القحطاني” والمهمة السرية الخاصة التي كلفه بها ولي العهد هل تذكرون الضابط الإماراتي الذي أهان الجنوبيين وأشرف على اغتصاب يمنيين داخل السجون؟.. شاهدوا كيف كان مصيره اليوم في عدن

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