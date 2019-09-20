شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تواصل قصف مواقع القوات المشتركة بالجبلية في الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شنت المليشيات الحوثية الخميس، عمليات قصف مدفعي وصاروخي لمواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن المليشيات أطلقت عدد من قذائف مدفعية الدبابات وقذائف مدفعية الهاون الثقيل باتجاه مواقع القوات في مناطق متفرقة بالجبلية.

وأضافت المصادر أن المليشيات استهدفت المواقع بالأسلحة المتوسطة من عيار 14.5، والأسلحة القناصة وسلاح معدل البيكا.

ولفتت إلى أن المليشيات عاودت قصف واستهداف مواقع القوات المشتركة شمال منطقة الجبلية مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

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