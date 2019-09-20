شكرا لبحثكم عن خبر إتجاه إجباري للجيش اليمني بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي إلى هذه المهن! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اتجه غالبية ضباط الجيش اليمني في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي إلى ممارسة مهنة الزراعة و رعي الأغنام وحمل أحجار البناء بعد بيعهم لاسلحتهم ومصادرة مرتباتهم وتسريحهم من قبل الحوثيين.

وأوضح مصدر محلي في إحدى مديريات محافظة صنعاء، أن عدد الضباط الذي تركوا أعمالهم واتجهوا إلى الزراعة حوالي 105 بينما بلغ من اتجهوا للرعي 45 شخصا توزعت رتبهم العسكرية بين نقيب وعقيد.

وأضاف المصدر بأن المليشيا طلبت منهم العودة إلى معسكراتهم، لكنهم اعتذروا؛ ماجعلها تطلب من مشرفيها تزويدها بهذه الإحصائية عن الأعمال التي يتحججون بها.

وأكد المصدر أن بيانات المشرفين تضمنت 45 ضابط يشتغلون في رعي الأغنام، و 105 في الزراعة، كانوا إما قادة كتايب أو سرايا وأغلبهم من قوات الحرس الجمهوري .

جدير بالذكر أن هذه المؤشرات تتطلب من القيادات العسكرية للجيش اليمني، بالالتفافات الى زملائهم ورفاق سلاحهم والمطالبة بصرف رواتبهم تمهيدا لاستدعائهم حتى لاتستغلهم المليشيا وتزج بهم بالقوة في جبهات قتالها ضد اليمن واليمنيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إتجاه إجباري للجيش اليمني بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي إلى هذه المهن! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.