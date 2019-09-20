شكرا لبحثكم عن خبر ”معياد” يعلق على قرار تغييره ويطمئن المواطنين بخصوص استقرار الريال اليمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علق محافظ البنك المركزي اليمني، حافظ معياد، مساء الخميس، على قرار إقالته.

وقال معياد في نشر على صفحته بالفيسبوك:" لايسعني هنا الا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة الأخ رئيس الجمهورية، لتجاوبه مع طلبي وتفهمه واحترامه لقناعتي بالالتزام بمدة الستة الأشهر المتفق عليها مع فخامته لادارة البنك المركزي اليمني وانقاذ العملة من الانهيار".

وأضاف معياد: "كما أشيد هنا بالقرار الحكيم للاخ الرئيس بتعيين الأستاذ أحمد الفضلي محافظا للبنك، كونه من خيرة الناس ومن القيادات الكفؤة القادرة على تولي هذه المهمة، وسنكون عونا له وفريق العمل مستمر الى جانبه ولا قلق على استقرار العملة".

وكان رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، أصدر مساء اليوم قرار جمهوري بتعيين الدكتور أحمد عبيد الفضلي محافظاً للبنك المركزي اليمني خلفا لحافظ معياد.

وكان معياد لوح خلال الفترة الماضية بتقديم استقالته في حال عدم توريد محافظتي المهرة ومارب لايراداتها الى البنك، واستجاب محافظ مأرب سلطان العرادة، فيما رفض راجح باكريت محافظ المهرة ذلك.