شكرا لقرائتكم خبر عن تعميم هام الى جميع مساجد اليمن بتوحيد خطبة الجمعة غدا للحديث عن حدث عظيم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدرت وزارة الاوقاف في الحكومة اليمنية اليوم الخميس تعميما إلى مديري عموم مكاتب الأوقاف والارشاد بالمحافظات والى عموم خطباء مساجد الجمهورية اليمنية.

وفي مذكرة رسمية (وصلت مأرب برس نسخة منها) وجهت وزراة الاوقاف بتوجيه خطب الجمعة ليوم غد الموافق 20/09/2019 م للحديث عن ذكرى ثورة 26سبتمبر العظيمة وتحفيز عموم المواطنين للقيام بدورهم في إحيائها في أنفسهم وواقعهم والدفاع عن كل مكتسباتها والذود عن حياض الوطن أمام كل مايحك ضده شمالاً وجنوباً شرقاً وغرباً.

وقالت الوزارة: «تطل علينا بعد أيام قلائل ذكرى ثورة 26 سبتمبر 1962 الخالدة والتي انطلقت فيها جموع الشعب اليمني الثائر متداعية من كل أرجاء اليمن لتبدد غسق عهد كئيب ممتلئ بالظلم والقهر والطغيان من قبل عصابة كهنوتية سلالية استولت على الحكم واستفردت بخيرات وثروات الوطن تحت مبرر الحق الإلهي الذي مكنهم من استعباد وإذلال الناس وحكمهم رغماً عنهم حاشا ربنا جل في علاه عما يقولون ويفترون».

واضافت :«ان هذه الذكرى العظيمة تمر علينا اليوم وبعد مرور أكثر من 50 عاماً وأحفاد أولئك الشرذمة يعيثون في الأرض فساداً وخراباً بدعوى استعادة حقهم المزيف في حكم الشعب اليمني العظيم والذي هب فيه شعبنا مجدداً وعن بكرة أبيه خلف قيادته السياسية والشرعية للدفاع عن جمهوريته وثورته وحقه في الحياة الكريمة الآمنة المستقرة».