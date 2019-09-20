شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور .. قائد قوات التحالف الذي قتل اليوم في وادي حضرموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل قائد قوات التحالف (سعودي الجنسية) في وادي حضرموت وأربعة من مرافقيه في انفجار عنيف استهدف عربات عسكرية، صباح اليوم الأربعاء، في مدينة شبام بمحافظة حضرموت (شرق اليمن).

وقال مصدر أن الانفجار استهدف دورية عسكرية تابعة للمنطقة العسكرية الأولى المنتشرة بوادي حضرموت، وكان على متنها قائد قوات الحالف العربي في وادي حضرموت العميد “أبو نواف” الذي قتل مع 4 جنود آخرين بينهم جنديان سعوديان وآخران يمنيان بالإضافة إلى إصابة حوالي عشرة جنود آخرين بجروح متفاوتة.

وأشار إلى أن الانفجار أسفر عن وقوع قتلى وجرحى عسكريين آخرين من القوات التابعة للحكومة اليمنية دون تفاصيل عن عددهم ورتبهم العسكرية.

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وتأتي هذه العملية بعد يومين من قيام قوة عسكرية تابعة للمنطقة العسكرية الأولى المنتشرة بوادي حضرموت، بمداهمة وكر يتحصن فيه عناصر مطلوبة أمنياً بمدينة شبام.



وقال مصدر عسكري إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين (كتيبة حضرموت للمهام الخاصة) التابعة للجيش ومسلحين على صلة بأعمال تخريبية وإرهايية استهدفت قوة عسكرية الأسبوع الماضي.

والخميس الماضي، أصيب جندي ومواطن، في استهداف مسلحين لقوة عسكرية تابعة لكتيبة الحضارم، مرابطة في مدينة شبام التاريخية بوادي حضرموت شرقي اليمن.