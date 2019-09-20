شكرا لقرائتكم خبر عن بالوثيقة.. وزارة الدفاع توقف قائد عسكري بارز شارك يتمرد عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اوقفت قيادة وزارة الدفاع قائد المنطقة العسكرية الرابعة فضل حسن عن عمله. وقضت تعليمات وزير الدفاع بايقاف التعامل مع اي توجيهات لحسن.

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