شكرا لبحثكم عن خبر من هو ”بن بريك“ وزير المالية الجديد...سيرة ذاتية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هاي" اليوم الخميس" قرار جمهوري رقم (32) لسنة 2019م، قضى بتعيين سالم صالح سالم بن بريك وزيرا للمالية. وكان بن بريك، المنحدر لمحافظة حضرموت مديرية الشحر يشغل منصب نائب وزير المالية منذ 2018م. وشغل بن بريك في عام 2014م رئيساً لمصلحة الجمارك. وتقلد بن بريك، مناصب تنفيذية عديدة منها : مدير عاماً للمنطقة الحرة بمحافظة عدن Advertisements مدير عام جمارك ميناء الحديدة مدير عام لجمارك منفذ الطوال الحدودي بحرض نائباً لمدير عام جمارك ميناء المكلا. وفي عام 2019 شهر سبتمبر اصبح بن بريك وزيرا للمالية

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