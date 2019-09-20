شكرا لبحثكم عن خبر قرارات جمهورية بتعيينات في الخارجية والمالية والبنك المركزي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، الخميس، عدة قرارات جمهورية بتعيينات في وزارات الخارجية والمالية والبنك المركزي اليمني.

اذ صدر القرار الجمهوري رقم (31) لسنة 2019م بتعيين الدكتور أحمد عبيد الفضلي محافظاً للبنك المركزي اليمني.

كما صدر القرار الجمهوري رقم (32) لسنة 2019م بتعيين سالم صالح سالم بن بريك وزيراً للمالية .

وصدر القرار الجمهوري رقم (33) لسنة 2019م بتعيين السفير محمد عبدالله محمد الحضرمي وزيراً للخارجية.

وقضت المادة الثانية من تلك القرارات بالعمل بها من تاريخ صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية.

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