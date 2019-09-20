شكرا لبحثكم عن خبر تدمير زورق حوثي مفخخ في البحر الأحمر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن التحالف العربي، مساء الخميس، اعتراض وتدمير زورق مفخخ أطلقته مليشيا الحوثي من محافظة الحديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت صباح اليوم محاولة للمليشيا الحوثية بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك جنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ.

وأشار المالكي الى أن الزورق المفخخ الذي جرى تدميره كان يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، وكذلك تهديداً لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية.

وشدد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في تنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وكان التحالف العربي نجح في اعتراض وتدمير زورق مفخخ أطلقه الحوثيين من محافظة الحديدة.

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