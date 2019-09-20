شكرا لبحثكم عن خبر ”300 طالب“ يمني معرضين للضياع بمصر بعد إنذار الجامعات لهم بالفصل وتنصل التعليم العالي عن سداد الرسوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انذرت الجامعات والكليات المصرية مايقارب ال 300 طالب وطالبة من الفصل بعد تعذر الطلاب عن سداد الرسوم وتنصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليمنية عن سداد الرسوم بحجج واهية .

وقال أحد الطلاب اليمنيين بجمهورية مصر العربية للمشهد اليمني اليوم الخميس ان عدد من الجامعات والكليات المصرية انذرت 277 طالبا وطالبة بالفصل بعد تعذر الطلاب عن سداد الرسوم المقررة عليهم للجامعات المصرية .

وأضاف الطالب انهم قدموا مطالبات للملحقية اليمنية بالقاهرة بتسديد رسومهم لكنهم اجابوهم بأن قراراتهم لم تتضمن عدى المساعدة المالية فقط ولم تتضمن الرسوم الدراسية .

وأكد المصدر انهم فوجئوا بهذا الرد من الملحقية وطالبوا التعليم العالي بسرعة تخويل مستحقاتهم المالية والرسوم الدراسية .

الجدير ذكره ان هذه المشكلة تتكرر على مدار العام في وزارة التعليم العالي حيث تقوم بإصدار قرارات غير مشتملة الرسوم الدراسية حتى يتسنى لها منح مقاعد دراسية لمقربين من مافيا الفساد التي تسيطر على التعليم العالي منذ فترة كبيرة .

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