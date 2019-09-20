شكرا لبحثكم عن خبر ”الاوقاف” اليمنية توجه تعميما هاما لخطباء كافة المساجد (وثيقة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت وزارة الأوقاف والإرشاد بالحكومة اليمنية المعترف بها، الخميس، تعميما هاما لمكاتبها في عموم محافظات ومساجد الجمهورية.

وتضمن التعميم الذي تلقاه "المشهد اليمني" حث الخطباء بتحفيز الناس وتوعيتهم بعظمة ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة ضد الحكم الامامي الكهنوتي، في خطبة يوم غد الجمعة.

ويصادف الخميس المقبل موعد حلول الذكرى السابعة والخمسين لثورة 26 سبتمبر 1962. وكانت مليشيا الحوثي وزعت خطب ليوم الجمعة تتضمن التحريض ضد السعودية واستهداف منشآتها النفطية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ”الاوقاف” اليمنية توجه تعميما هاما لخطباء كافة المساجد (وثيقة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.