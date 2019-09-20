شكرا لقرائتكم خبر عن من هو ”بن بريك“ الذي عينه الرئيس ”هادي“ وزيرا للمالية ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر، اليوم الخميس 19 سبتمبر، قرارا جمهوريا بتعيين سالم صالح سالم بن بريك وزيرا للمالية. وكان ”بن بريك“ المنحدر من محافظة حضرموت (جنوب شرق)، يشغل منصب نائب وزير المالية منذ 2018م. Advertisements وفي 2014م تم تعيين سالم صالح بن بريك رئيساً لمصلحة الجمارك. وتقلد ”بن بريك“ مناصب عدة مدير عاماً للمنطقة الحرة بمحافظة عدن، ومدير عام جمارك ميناء الحديدة ومدير عام لجمارك منفذ الطوال الحدودي بحرض ونائباً لمدير عام جمارك ميناء المكلا.

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