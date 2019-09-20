شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو..الرئيس هادي يطيح بهذا الوزير من منصبه بقرار جمهوري بسبب هذه الفضيحة المدوية التي هزت ودمرت سمعة الشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة في رئاسة الجمهورية ان الرئيس هادي سوف يصدر قرار جمهوري يقيل بموجبه وزيرالتعليم العالي د حسين عبدالرحمن باسلامة.

وكشغت المصادر ان الاقال تاتي في اعقاب فشل الوزارة في انقاذ 300 طالب جامعي في مصر مهددين بالفصل من الجامعات لعدم تسديد الرسوم من قبل الوزارة.

ويشكي الجميع من اهمال الوزارة للطلاب الدارسين في الخارج سواء في تلقي مرتباتهم الشهرية او بعدم تسديد الرسوم.

ولفتت تلك المصادر ان مثل تلك الاعمال من قبل وزارة التعليم يعطي الانطباع عن سوء الحكومة الشرعية في تعاملها مع ابنائها الطلاب في الداخل والخارج.