شكرا لقرائتكم خبر عن في أول رد عاجل على إقالته .. ‘‘حافظ معياد’’ يفجر مفاجأة بشأن قرار الإطاحة به وتعيين الفضلي محافظًا للبنك المركزي.. شاهد ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رحب حافظ فاخر معياد بقرار إقالته من منصبه كمحافظ للبنك المركزي اليمني، وتعيين أحمد عبيد الفضلي خلفًا له. وكشف معياد، في منشور له على فيسبوك، عن تقديمه طلبًا للرئيس عبدربه منصور هادي بإعفائه من منصبه، مؤكدًا تعاونه مع القيادة الجديدة للبنك المركزي.

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