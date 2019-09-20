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عدن - ياسمين عبدالعظيم - فتحي بن لزرق يفجر مفاجأة مدوية يجهلها الجميع ويكشف عن السبب الحقيقي لاقالة حافظ معياد

كشف الصحافي الجنوبي فتحي بن لزرق، عن السبب الأبرز الذي أدى لطلب محافظ البنك المركزي السابق حافظ معياد، من الرئاسة إعفاءه من منصبه، بعد قبوله المنصب لـ 6 أشهر.

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شاهد : فتحي بن لزرق يفجر مفاجأة مدوية يجهلها الجميع ويكشف عن السبب الحقيقي لاقالة حافظ معياد

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وفي منشور على "فيسبوك" رصده "المشهد الخليجي"، حمل بن لزرق، الانتقالي تبعات هذا القرار نتيجة تمرده على الحكومة الشرعية في عدن الأمر الذي لا يمكن لحافظ معياد الاستمرار في عمله.

وقال: "تتخيل أن شخص أقام مؤسسات الدولة من الصفر قبل 2011، وأقام البنك الزارعي من لاشيء وكان بنك لا يذكر وحوله إلى أقوى بنك يمني له فروع بالخارج، وصعد بالمؤسسة الاقتصادية اليمنية إلى القمة.. سيقبل يأتي إلى عدن لكي يجلس بمكتبه ويجيله مشرف من الانتقالي عاش حياته كلها من رقصة إلى رقصة، مايعرف ينطق كلمة"عدن" صح علشان يحاسبه على أدائه".

ووصف بن لزرق من كان يظن بذلك بأنه "واهم ومجنون"، وأن "أي رجل دولة لن يقبل أن يعمل في ظل وضع كهذا".

كما كشف بأن "حافظ معياد قبل منصب محافظ البنك المركزي اليمني قبل ستة أشهر وفق حالة استقرار نسبية كانت سائدة وكان من الممكن تمديد المدة في حال استقرت الاوضاع".

واستدرك بقوله: "لكن الرجل من المسؤولين الذين يحترمون أنفسهم وأدرك أنه من الصعب استمرار أي عمل حقيقي في ظل هذه الظروف