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عدن - ياسمين عبدالعظيم - عـــــاجـــــل : قرار طارئ من السعودية يثلج قلوب كل العرب والمسلمين ..هل يفعلها الملك سلمان ؟ (تفاصيل ما حدث اليوم في الرياض)

نقلت السلطات السعودية اليوم الخميس الداعية المعتقل سلمان العودة إلى العاصمة السعودية الرياض . وفي تغريدة رصدها موقع "صوت المغتربين" كشف نجل الداعية سلمان العودة عن تلقيهم اتصال مفاجئ من ادارة السجن اخبروهم بنقل الشيخ العودة على عجل الى الرياض لحضور جلسة محاكمة تم تعجيلها وتقديمها عن موعدها المحدد . ---------------------------------------- شاهد ايضا : عـــــاجـــــل : السعوديون يكشفون عن عدوهم الحقيقي الذي اغتال اليوم الضابط العتيبي في سيئون ، وينشرون الادلة التي تقطع الشك باليقين .. شاهد عـــــاجـــــل : السعودية تتخذ قراراً مفاجئ بشأن الداعية سلمان العودة .. ونجله عبدالله يعلن الان عن تفاصيل طارئة شاهد : فتحي بن لزرق يفجر مفاجأة مدوية يجهلها الجميع ويكشف عن السبب الحقيقي لاقالة حافظ معياد Advertisements عـــــاجـــــل : روسيا تقرع طبول الحرب وتعلن اول تدخل مباشر في التصعيد القائم بين السعودية وايران ، (تفاصيل طارئة) عـــــاجـــــل : قرار طارئ من السعودية يثلج قلوب كل العرب والمسلمين ..هل يفعلها الملك سلمان ؟ (تفاصيل ما حدث اليوم في الرياض ---------------------------------------- واضاف عبدالله العودة ان جلسة المحكمة كان موعدها الاساسي بعد اكثر من شهر ، لكن تم تقديمها لأسباب مجهولة . موقع "صوت المغتربين" يعيد نشر تغريدة عبدالله العودة : ( اليوم تفاجأت العائلة باتصال من إدارة السجن على الأهل في السعودية وأخبروهم بنقل الوالد #سلمان_العودة على عجل للرياض لأجل جلسة تم تعجيلها ضمن محاكمة الوالد.. بالرغم من أن الموعد الأساسي يفترض أن يكون بعد أكثر من شهر من الآن. أسأل الله أن يعجل له بالفرج والجميع)

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