شكرا لبحثكم عن خبر ناطق الجيش: صمت الأمم المتحدة أغرى الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علق العميد عبده محلي الناطق باسم القوات الحكومية ، حول صمت الأمم المتحدة إزاء جرائم الحوثيين، وعدم افصاحها عن الطرف المعرقل، مما أغرى الحوثيين في التمادي باستهداف المواقع العسكرية والمدنية كافة وتحديدا في مناطق التحيتا والدريهمي والفازة وهي المناطق المتاخمة لمسلحي الجماعة المتمردة.

وأكد مجلي أن القوات الحكومية لن تقف موقف المتفرج ولن تسمح للمسلحين الحوثيين بالتجاوز لمواقعها، مشيرا إلى أن الحوثيين يستغلون هذه الأيام التي تسبق انتشار أعمال اللجنة عبر زج آلاف المقاتلين في المدينة إضافة إلى إدخال الأسلحة المتوسطة والخفيفة وخروقات حفر الأنفاق ونشر القناصة على المباني في تحدٍ صارخ للأمم المتحدة والاتفاقيات كافة.

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وحمّل المتحدث باسم القوات الحكومية الأمم المتحدة مسؤولية تنصل الحوثيين عن الالتزام باتفاق السويد واستمرارها في الخروقات وارتكاب المجازر مجازرها بحق المدنيين في الحديدة.

وقال مجلي إن الامم المتحدة لم تدن بشكل واضح الحوثيين لقتلهم المواطنين ولم تمارس أي ضغوط مباشرة عليها للالتزام باتفاق السويد.

واشار المتحدث إلى أن مسلحي الحوثي كثفوا هجماتهم على مواقع الجيش الوطني والمدنيين وجرى رصد عدد من المجازر التي تتواصل في ظل صمت المنظمات الدولية.