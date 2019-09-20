شكرا لبحثكم عن خبر السفير السعودي يتجاوب مع معاناة طلاب إحدى المدارس بمدينة تعز والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تفاعل السفير السعودي في اليمن، مع تقرير تلفزيوني كشف معاناة طلاب إحدى المدارس في مديرية مشرعة وحدنان بمحافظة تعز.
حيث أظهر التقرير لقناة سهيل الفضائية، عدم وجود مبنى مدرسي لمدرسة عمر بن عبد العزيز، مما أضطر المدرسين لتعليم الطلاب في العراء وتحت الأشجار وأشعة الشمس.
وتجاوب السفير السعودي محمد آل جابر مع معاناة الطلاب، معلناً استعداد البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، بإنشاء مدرسة للطلاب.
وقال السفير في تغريدة عبر حسابه بتويتر مرفقاً بالتقرير: "سيقوم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تنفيذاً لتوجيهات #خادم_الحرمين_الشريفين و #ولي_عهده حفظه الله بدعم الشعب اليمني تنموياً وفي جميع المجالات، بالعمل مع الحكومة اليمنية لإنشاء مدرسة لهم، استكمالاً لمبادرات البرنامج التنموية المختلفة في جميع المحافظات اليمنية".
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