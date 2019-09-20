شكرا لبحثكم عن خبر ضبط متهمين بينهم ”أفريقي” بنصب 18 مليون عبر ”الـفيسبوك” بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر أمني بالعاصمة صنعاء، الاربعاء، أن أمن العاصمة ضبط ثلاثة متهمين بالنصب والاحتيال عبر "فيس بوك".

وأوضح المصدر أن أمن مديرية شعوب ضبط شخصين أعمارهما "24 و38 عاما" أحدهما نجيري الجنسية ومعهما امرأة تبلغ من العمر "32 عاما" بتهمة النصب والاحتيال على المجني عليه "دحمان عمر عبدلي".

ولفت أمن المديرية الى أن المتهمين قاموا باستدراج ضحيتهم عبر "الفيسبوك" وأخذوا منه مبلغ 18 مليون ريال، بعد إيهامهم له بأنه سيستلم حوالة كبيرة من بريطانيا مقابل هذا المبلغ المالي، فقام بإرسال المبلغ الى محافظة الحديدة حيث كان المتهمون متواجدين.

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وكان أمن العاصمة صنعاء تمكن خلال الايام الماضية من القبض على عدد من المتهمين بالسرقة، واستعادة بعض المسروقات .

وتزايدت حوادث السرقات في الآونة الاخيرة نتيجة للظروف الانسانية الصعبة الناتجة عن تمرد مليشيا الحوثي على الدولة اليمنية منذ سبتمبر 2014.