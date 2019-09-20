شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل .. يحدث الان الحرائق تشتعل قرب "شركة الكهرباء" السعودية وإعلان حالة طوارى .. شـاهد (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلع حريقًا ضخمًا في محافظة عنيزة بمنقطة القصيم، مساء اليوم، بالقرب من شركة الكهرباء.

ووثق مقطع فيديو، اندلاع الحريق على رقعة كبيرة من الأرض وتصاعد الأدخنة بشكل كثيف، فيما لم يتم التأكد هل الحريق اندلع في مزرعة أو مصنع

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ياتي هذا بعد ايّام من هجوم ارهابي على شركة أرامكو في "بقيق"