عاجل : في قرار خطير ...الملك سلمان يصدر توجيهات عاجلة بإخراج عدد من السجناء من السجون السعودية وإلحاقهم بجبهات القتال "تفاصيل "

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر ” صدى ” ، عن صدور أمرًا بالموافقة على إعادة جميع المفصولين في وزارة الدفاع. وأوضحت المصادر، أن القرار تضمن الموافقة على شمول العفو جميع منسوبي الوزارة ممن عليهم قضايا أو موقوفين أو في محل تحقيق أو محاكمة أو تنفيذ العقوبة، سواء كانت من جهات أمنية خارج وزارة الدفاع أو من داخلها.

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