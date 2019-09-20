شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعيينه في منصب حساس .. مصير مؤلم للشيخ القبلي البارز الذي ساند الحوثيين وأدخلهم إلى صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية في العاصمة صنعاء أن مليشيات الحوثي تحاصر منزل حنين محمد قطينه فارضة عليه الإقامة الجبرية منذ يوم الأربعاء.

وأوضحت المصادر أن أربعة أطقم تابع لمليشيات الحوثي تطوق منزل المحافظ السابق لمحافظة صنعاء حنين قطينه منذ مساء الأربعاء بفعل خلاف بينه وبين القيادي الحوثي البارز احمد حامد المكنى بأبو محفوظ مدير مكتب رئاسة الجمهورية بصنعاء.

وأفادت المصادر أن أبو محفوظ لم يكتفي بعزل حنين قطينه من منصبه السابق كمحافظ لمحافظة صنعاء وإستبداله بمحافظ جديد من الأسرة الهاشمية بل وصل به الحد اتهامه بالخيانه والتخابر مع المقاومة ودول التحالف.

ونوهت المصادر ان الحوثي ابومحفوظ أرسل عناصره ومليشياته المسلحه للإعتداء على أرضية كبيرة تابعة لحنين قطينه في شارع الخمسين بمنطقة العشاش غربي العاصمة صنعاء.

Advertisements

وأشارت المصادر إلى أن العناصر المسلحة التابعة لأحمد حامد الرجل الثاني في الجماعة بعد عبدالملك الحوثي تمارس الضغط على حنين قطينه المعروف بولائه المطلق للمليشيات خلال المرحلة الماضية من أجل تسليم أوراق ووثائق الأرض التي بحوزته والذي تقول مليشيات الحوثي أن ملكيتها تعود لتوفيق صالح الأحمر.

ولفتت المصادر إلى أن وساطات قبليه بارزة من مشائخ مواليه لجماعة الحوثي كضيف الله رسام وفارس الحباري وزيد ابو علي حضروا صباح اليوم الخميس إلى منزل حنين قطينه من أجل التوسط لرفع الأطقم المسلحه من امام منزل محافظ صنعاء السابق وحل القضية بشكل ودي.

وتأتي هذه الحادثة في إطار مساعي مليشيات الحوثي تصفية الشخصيات القبلية خاصة التي لا تنتمي للأسرة الهاشميه من أجل التفرد بالمناصب الحكومية في الدولة والعبث بالمال العام وتنفيذ الأجندة الخمينية التي يمليها عليهم نظام الملالي في إيران.