شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان: بعد ايّام من قصف أرامكو ...لأول مرة منذ الحصار ...السعودية وقطر والإمارات في اجتماع سري في واشنطن وهذه نتائجة"تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استضافت وزارة الخارجية الأمريكية اجتماعات لدول التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط، عقدت بمشاركة الولايات المتحدة وقطر والسعودية والإمارات والكويت وعمان والبحرين والأردن.

وأفادت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان، بأن الاجتماعات جرت في 17 و18 سبتمبر الحالي بمقرها في واشنطن، وتطرقت إلى "مواصلة العمل بتطبيق مبادرة التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط وبناء تعاون أوسع في منطقة الخليج في وجه التهديدات المشتركة".

وأوضح البيان أن "الشركاء في التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط بحثوا التوتر الحالي في المنطقة ودانوا بأشد العبارات الهجوم على منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو في السعودية يوم 14 سبتمبر، الذي كان يهدف إلى تعطيل أسواق النفط والاستقرار الإقليمي".

وتابعت الخارجية الأمريكية: "يشدد هذا الهجوم على الأهمية المستمرة للتعاون بين الشركاء في التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط، لتعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة وتمرير وتوسيع الفرص الاقتصادية وتطوير وتأمين قطاعات الطاقة الحيوية".

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وتعمل الولايات المتحدة، منذ تولي رئيسها الحالي، دونالد ترامب، زمام السلطة في بلاده في يناير 2017، على تشكيل تحالف استراتيجي في الشرق الأوسط من حلفائها بين الدول العربية بهدف مواجهة ما تصفه بالتهديدات الإيرانية.

لكن هذه المبادرة تواجه عراقيل عدة، على رأسها استمرار الأزمة الخليجية التي اندلعت في 5 يونيو 2017، عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، واتهمتها تلك الدول بدعم الإرهاب والانحراف من محيطها العربي نحو إيران، الأمر الذي تنفيه الدوحة، قائلة إن الدول الـ 4 فرضت "حصارا غير شرعي عليها".

المصدر: RT