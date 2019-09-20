شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..أول تدخل روسي مباشر في التصعيد القائم بين السعودية وايران والاستخبارات الروسية توجه تحذيرا لواشنطن ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في أول تدخل لروسيا الإتحادية ..أكد رئيس الاستخبارات الروسية انه لايجوز توجيه اي اتهامات لايران بالوقوف وراء الهجمات التي استهدفت منشآت شركة " أرامكو " النفطية دون وجود ادلة تثبت ذلك .

وجاء الرد الروسي عقب اعلان وزارة الدفاع الأمريكية ان كافة المؤشرات التي توصل اليها تشير الى تنفيذ ايران للهجمات

وكان الرئيس الروسي قد عرض على الرياض شراء منظومة دفاع جوي روسية لحماية اراضيها من الهجمات الصاروخية وهو ما قوبل بالتجاهل من قبل السعودية