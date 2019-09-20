شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عسكري سعودي يكشف عن الجهة التي استهدفت القوات السعودية بحضرموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف خبير عسكري سعودي عن الجهة التي استهدفت القوات السعودية اليوم الخميس بحضرموت شرقي اليمن وأدت الى مقتل قائد التحالف وأربعة من مرافقيه وعدد من الجنود اليمنيين. وأشار الخبير العسكري سلطان الطيار في تريدة له الى مليشيات المجلس الانتقالي بالوقوف وراء عملية استهداف الجنود السعوديين. واعا الطيار نشر تغريدة للصحفي هاني مسهور تابع لميليشيات المجلس الانتقالي ويعمل في صحيفة البيان الاماراتية دعا فيها الى استمرار الكمائن والاتيالات في شبوة ووادي حضرموت. وقال الطيار " يغرد من مقر عمله في جريدة البيان الاماراتية قبل أربعة أيام ، اليوم استشهاد عدد من السعوديين ورفاقهم في الجيش اليمني في وادي حضرموت". وقُتل قائد التحالف العربي، وأربعة آخرين، اليوم الخميس، في انفجار عبوة ناسفة بمدينة شبام بوادي وصحراء حضرموت شرقي اليمن.

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