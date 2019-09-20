التحالف العربي يعلن تدمير 4 مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة بالحديدة

الجمعة 20 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، فجر الجمعة، البدء في عملية نوعية شمال الحديدة لتدمير أهداف عسكرية مشروعة وفقا للقانون الدولي والإنساني.



وأكد التحالف أنه تم تدمير 4 مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة عن بعد والألغام البحرية‎، مضيفا أن تدمير تلك المواقع المعادية يسهم في حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر.

كما طالب المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة في الحديدة، حرصا على سلامتهم وأمنهم.

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وفي وقت سابق أمس الخميس، أوضح المتحدث باسم التحالف العقيد ركن تركي المالكي أن منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت محاولة لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بتنفيذ عمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر.

حيث نجحت قوات التحالف في اعتراض وتدمير الزورق بعد أن أطلقته المليشيا الحوثية من محافظة الحديدة.

وشدد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية، وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.