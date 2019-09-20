المقاومة الجنوبية تستهدف تعزيزات لميليشيا الإصلاح بالمحفد

الخميس 19 سبتمبر 2019

كتب أبين - الخليج 365

إستهدفت المقاومة الجنوبية، مساء الخميس، تعزيزات تابعة لميليشيا حزب الإصلاح في مديرية المحفد بمحافظة أبين .



وقالت مصادر عسكرية، أن المقاومة الجنوبية نصبت كميناً محكماً لتعزيزات الإصلاح التي كانت قادمة من محافظة شبوة .. مشيرة إلى أن الإستهدف أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر الإصلاح وتدمير آليات قتالية .

Advertisements

وكثفت قوات المقاومة الجنوبية ورجال القبائل، في الأيام الماضية، استهداف ميليشيا حزب الإصلاح، الذراع العسكري والسياسي للإخوان والتي إجتاحت محافظة شبوة وسيطرت عليها وتسعى حالياً لإجتياح محافظة أبين .

وفي وقت سابق، شنت المقاومة الجنوبية في شبوة، ثلاث عمليات عسكرية ضد ميليشيات حزب الإصلاح الإخواني، في مواقع مختلفة من المحافظة، على امتداد الساعات الـ 24 الماضية.

ونفذت المقاومة الجنوبية هجمات مباغتة على عدد من المواقع التي توجد فيها ميليشيات حزب الإصلاح، في معسكر مرة غربي مدينة عتق، ونقطة الفهفه بمدينة ميفعة، ومثلث عين بامعبد في مديرية رضوم الساحلية.