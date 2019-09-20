شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. انفجارات عنيفة تهز الحديدة والتحليق مستمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هز انفجارين عنيفين شمال مدينة الحديدة جراء غارتين جويتين. ويشن في الاثناء طيران التحالف غارات مستمرة على منطقة الجبانة بمديرية الحالي في الحديدة. وسط تحليق مستمر لطيران التحالف العربي.

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