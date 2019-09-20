شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أقوى رد عسكري سعودي على اغتيال قائد القوات السعودية بحضرموت.. اتهام مباشر لـ‘‘الإمارات‘‘وقصف مباغت لمليشيات الانتقالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الخبير العسكري السعودي الدكتور " علي التواتي القرشي " على استهداف قائد القوات السعودية والجنود السعوديين في حضرموت، ظهر اليوم الخميس. وقال القرشي في تغريدة على حسابه في تويتر: ابتدأ العمل على اجتثاث وجودنا في حضرموت.. رحم الله الشهيد العتيبي ورفاقه وأسكنهم فسيح جناته وعظم أجر اهاليهم ..وإنا لله وانا اليه راجعون". Advertisements وأضاف القرشي قائلا: "أعتقد أن حوار جدة لا بد ان يترقف وضرب الانتقالي أصبح أولوية قصوى للأمن الإقليمي حتى لو تبدلت التحالفات".

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