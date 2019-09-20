شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ...اخيرا وبعد طول انتظار الرئيس هادي يغادر الرياض نهائيا ويعود الى عدن ليستقر فيها بشكل دائم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعرب الكاتب اليمني الشهير مروان الغفوري عن امله في عودة الرئيس هادي الى العاصمة المؤقتة باعتبار ذلك هو المنطلق ليمن جديد ومحاربة الحوثي من المناطق المحررة بدلا من البقاء في الرياض فيما الانتقالي يعبث بالبلاد والعباد.

وعبر الغفوري عن امله في تحقيق ذلك وهو ما يطالب به الغالبية الساحقة من الشعب اليمني باعتبار هادي رمزا لليمن كلها وقائد سفينة الشرعية وعليه اقالة اي وزير او حتى اصغر مسؤول لا يرغب في العودة الى وطنه للدفاع عنه ضد الانقلابيين .

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وكشف الكاتب السياسي اليمني مروان الغفوري عن ما سيحدث في حال كان الجيش اليمني قد تمكن من دخول العاصمة المؤقتة عدن في أواخر اغسطس من هذا العام .

وقال السياسي مروان الغفوري في تدوينه على تويتر، إن دخول الجيش عدن كان يعتبر بمثابة عودة الحكومة والبرلمان وممارسة الرئيس هادي لعمله من داخل قصره .

وبين الغفوري أنه بدخول الجيش عدن بمعناه عودة نشاط المطار والميناء والملحقيات والسفارات وعودة الاستثمار تدريجياً وسيرى العالم دولة اليمن من جديد .

وتابع مروان الغفوري تغريدة بالقول :"لو كان الجيش تمكن من دخول عدن كانت الحكومة ستعود، البرلمان سينبعث، الرئيس سيمارس عمله من قصره، الأحزاب ستستعيد نشاطها، المطار والميناء سيفتحان، ستعود الملحقيات والسفارات، سيعود الاستثمار تدريجيا، سيرى العالم دولة اليمن من جديد، سيرفع جانب من حصار شعبنا، إلخ.. كذا تدعم الشرعية!".