شكرا لقرائتكم خبر عن في تطورات متسارعة .. صدور تعميماً هاماً إلى جميع شركات الاتصال بالمملكة العربية السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضحت مصادر، اليوم الخميس، أن محافظ هـيئة الاتصالات وتـقـنـية المعـلومات، عبدالعزيز بن سالم الرويس، وجَّه تعميمًا لجميع شركات الاتصال بالمملكة، بـ«اعتماد مسمى موحد للشبكة الخاصة بكل منها، ومنع استخدام أسماء أخرى إلا بموافقة من قِبَلِ الهيئة».

وتضمن التعميم، وفقًا لصحيفة «عاجل»: خطوات ضرورية، منها إلزام الشركات بـ«اعتماد مسمى موحد للشبكة الخاصة بها، كل فيما يخصه، وعدم استخدام أو إضافة أي مسميات أخرى للشبكة، سواء ارتبط ذلك بباقة أو خدمة أو مناسبة زمنية أو مكانية».

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وبحسب التعميم نفسه، شدد محافظ هـيـئة الاتصالات وتقـنية المعـلومات على إجراء أي تعديل على مسمى الشبكة أو إضافة أي مسميات أخرى لها، سواء ارتبط ذلك بباقة أو خدمة أو مناسبة زمنية أو مكانية للعملاء ما لم تكن هناك موافقة رسمية. كما أكد تعميم محافظ هـيـئـة الاتـصـالات وتـقـنـية المعـلومـات، ضرورة «تقديم المسمى الموحد للشبكة الخاصة في خطاب رسمي موقع من صاحب الصلاحية، وتطبيق ما ورد في البند الأول من هذا التعميم، خلال 5 أيام عمل من تاريخ القرار».

وأشارت مصادر إلى أن «التعميم جاء حماية لمصالح مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والوضوح وتحسين الصورة الذهنية لدى المستخدمين».