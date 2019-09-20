بعد تجاوز الدولار في اليمن حاجز الـ600 ريال.. الأمم المتحدة تحذر

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

قال مسؤول في الأمم المتحدة، إن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة وتدهور العملة اليمنية، تثير القلق وتستدعي المزيد من الاهتمام والدعم الدولي للاقتصاد اليمني المتعثر.

واوضح وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ، مارك لوكوك ، خلال احاطته في جلسة بمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن منتصف الاسبوع الجاري.

وأوضح لوكوك أن سعر صرف العملة اليمنية تجاوز الـ600 ريال يمني لكل دولار، مما قد يفاقم الأزمة الإنسانية والمجاعة في اليمن كون البلاد تعتمد على الاستيراد.

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وأضاف لوكوك لم نرَ معدل تجاوز العملة اليمنية لحاجز 600 ريال، منذ العام الماضي، مؤكداً “انهيار العملة محركً رئيسي في دفع اليمن إلى حافة المجاعة الواسعة الانتشار”.

وكانت العملة الوطنية شهدت تدهوراً كبيراً منذ نقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن، وهو ما تسبب في ارتفاع جنوني في اسعار المواد الغذائية.

وتسعى دول التحالف السعودي الى استخدام ورقة الاقتصاد في حربه على اليمن من خلال فرضه للحصار البري والجوي والبحري على اليمن ومنعه من دخول المشتقات النفطية، فضلا عن ضرب العملة اليمنية.