تمديد حظر بيع الأسلحة الالمانية إلى السعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – برلين

أعلنت ألمانيا ، تمديد حظر بيع الأسلحة إلى السعودية بسبب حربها على اليمن وقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها لا ترى أي دافع لتغيير موقف حكومتها من قضية حظر بيع السلاح للسعودية الذي كان قد فرض في أكتوبر 2018، مؤكدة استمرار الحظر على خلفية جرائم السعودية في اليمن منذ أكثر من 4 أعوام وقضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشجقي في قنصلية بلاده في تركيا.

وحول العدوان على اليمن بوصفها أهم دافع لحظر ألمانيا صادرات الأسلحة للسعودية قالت ميركل أثناء لقاءها بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني: “من المهم جدا العمل على التوصل إلى حل سياسي في اليمن”، وربطت عودة تصدير السلاح بايقاف حرب الرياض على اليمن.

وكانت منظمة السلام الأخضر الدولية (غرينبيس)، طالبت قبل حوالي اسبوع، الحكومة الألمانية، بتمديد الحظر المفروض على بيع الأسلحة للسعودية والامارات نتيجة استخدامه في حرب اليمن.