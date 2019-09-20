المتحدث باسم القوات الجوية اليمنية يدلي بتصريح حول استهداف بقيق وخريص

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الكويت

اكد العميد طيار عبد الله الجفري الخبير العسكري اليمني، والمتحدث باسم القوات الجوية اليمنية إن تصريحات التحالف بشأن مصدر الطائرات التي ضربت مصافي النفط في “بقيق وحريص” التابعين لشركة أرامكو يثير التعجب، كل تلك الإمكانات الأمريكية والغربية التي تمتلكها السعودية والإمارات لم تستطع تحديد مصادر إطلاق الطائرات.

وأضاف الخبير العسكري في اتصال مع “سبوتنيك”، اليوم الخميس، لا يحدث في أي دولة في العالم أن يتم اختراق حدودها من مدى ألف كم ولا تستطيع اكتشافه بكل ما لديها من تكنولوجيا وتقنيات عسكرية من أحدث ما أنتجته الترسانة العسكرية في الولايات المتحدة والغرب، ثم يتحدثون عن إيران بلا دليل من أجل شيطنتها والحشد ضدها.

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وأكد الجفري أن الطائرات جميعها انطلقت من الأراضي اليمنية وهي طائرات انتحارية مصممة على أن تنفجر عند الهدف الذي يتم توجييهها إليه بعد أن قامت بالتصوير وجمع المعلومات الاستخباراتية وإرسالها، ليست تلك الطائرات من النوع الذي يتم إسقاطه بالباتريوت كما يروجون له، تلك الطائرات وما تمتلكه من تقنيات تصيب أهدافها بدقة وهي معدة للانفجار لا للعودة مرة أخرى من تلك المهام.

وتابع الخبير العسكري، لم يسبق أن صرحنا بأننا قمنا بعملية أو تحدثنا عن سلاح وثبت عكس ذلك، منذ 5 سنوات لم يتحدث إعلامنا عن انتصارات أو أي حدث دون توثيق بالصور والفيديو، تلك الطائرات خرجت من اليمن وصنعت في هيئة التصنيع العسكرية وبأيدي يمنية خالصة، ونتحدى أن يأتوا لنا بخبير إيراني واحد من الذين يتحدثون عنهم.

وأشار الجفري إلى أن الجيش اليمني “أطلق 980 صاروخا على العدوان في الداخل والخارج، هل يعقل أن هذا الكم من الصواريخ أتى من إيران”.