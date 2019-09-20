مقتل وجرح عدد كبير من المسافرين عقب استهداف حافلة نقل جماعي في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – حضرموت

لقي أربعة مسافرين يمنيين مصرعهم وأصيب 21 آخرين، اليوم الخميس، بانفجار عبوة ناسفة في حافلة نقل جماعي في الخط الدولي بحضرموت شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن انفجار بحافلة نقل جماعي تابعة لشركة البراق تقل ( 46 راكبا) عند الوحدة بعد منتصف الليل، أودى بحياة أربعة أشخاص وإصابة 21 آخرين، بينهم ستة بحالة خطيرة، تم إسعافهم إلى مستشفى سيئون.

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وذكرت أن الانفجار الناتج عن عبوة ناسفة وقع في الخط الدولي في منطقة “كيلو خمسين” قرب منفذ الوديعة مع السعودي.

وقد عقب الاستهداف لحافلة النقل الجماعي إتهامات متبادلة بين مرتزقة السعودية والامارات.