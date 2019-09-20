الاكثر مشاهدة - احذر هذا التصرف .. أدى إلى وفاة عروسين بعد ساعات من الزفاف مباشرة

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عدن - ياسمين التهامي - فاجعة صادمة شهدتها إحدى قرى محافظة سوهاج بصعيد مصر، بوفاة عروسين بعد أقل من 24 ساعة من زفافهما.

وكشف تقرير مفتش الصحة بمركز جهينة بمحافظة سوهاج، يوم الخميس، سبب وفاة عريس وعروسه، عثر عليهما جثتين هامدتين داخل غرفة نومهما بقرية فرازة الغربية دائرة المركز.

وتبين أن سبب وفاة الزوجين "تسمم غذائي"، بينما أكد التقرير أنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة. Advertisements ​ ​ ​ ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

وأكدت تحريات وحدة مباحث مركز شرطة جهينة برئاسة الرائد محمد جادالله، عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأن سبب الوفاة تسمم غذائي، نتيجة تناول العروسين لحومًا وأطعمة فاسدة.

وأشارت التحريات إلى أن الواقعة جرى اكتشافها عقب تأخر الزوجين في النزول من شقتهما، صبيحة زفافهما وعدم استجابتهما للطرق على باب الشقة.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج تلقى إخطارًا من العميد محمد فريد، مأمور مركز جهينة بالعثور على "خالد.ك" 24 سنة، عامل، و"شريهان.ع" 20 سنة، جثتين هامدتين داخل غرفة نومهما بناحية فزارة الغربية دائرة المركز.

انتقل إلى المكان العميد عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، الرائد محمد جاد الله رئيس مباحث مركز شرطة جهينة، النقيب موسى القاضي معاون أول مباحث مركز جهينة، وتبين من المعاينة سلامة أبواب ونوافذ الشقة، وعُثر على الزوجين جثثًا هامدة في غرفة نومهما.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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