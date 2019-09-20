الاكثر مشاهدة - عاجل : التحالف يعلن نتائج الضربة الأولى ضد الحوثيين في الحديدة.. شاهد ماذا حدث؟

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عدن - ياسمين التهامي - صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي بأنه إلحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف يوم الخميس 18 سبتمبر 2019م بشأن اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسيّر عن بعد؛ فقد نفذت القوات المشتركة للتحالف فجر اليوم عملية استهداف نوعية شمال محافظة الحديدة ضد أهداف معادية تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية وتهدد الأمنين الإقليمي والدولي.

وأوضح العقيد المالكي أن الأهداف المدمرة شملت أربعة مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيّرة عن بعد وكذلك الألغام البحرية، حيث يتم استخدام هذه المواقع لتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية التي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر. ​ Advertisements ​ ​ ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

وأضاف العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً، في انتهاك صريح للقانون الدولي الانساني وانتهاكٍ لنصوص اتفاق (ستوكهولم) واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لها الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأهداف العسكرية المشروعة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعمها لكافة الجهود السياسية لتطبيق اتفاق ستوكهولم وإنهاء الانقلاب.

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