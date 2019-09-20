الاكثر مشاهدة - عــــــــــاجل : التحالف يعلن انطلاق عملية عسكرية كبرى قبل قليل ويوجه تحذيرًا هامًا للمواطنين بالابتعاد عن هذه الأماكن فورًا وغارات عنيفة تهز المنطقة

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، ليلة الجمعة، عن إطلاق عملية شمالي مدينة الحديدة غرب اليمن ضد "أهداف عسكرية". وقال التحالف، الذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والموالية للرئيس، عبدربه منصور هادي، في بيان، إن قواته بدأت تنفيذ عملية عسكرية شمال الحديدة "لتدمير أهداف عسكرية مشروعة". ​ Advertisements ​ ​ ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ وطلب التحالف العربي من المدنيين في المنطقة عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة حفاظا على سلامتهم. بدورها، أمدت مصادر "ناس تايمز" بدء العملية، وقصف مواقع الحوثيين في الحديدة، لأول مرة منذ إعلان هدنة المفاوضات، قبل أكثر من عام. المصدر: وكالات

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