اخبار الخليج / اخبار اليمن

الاكثر مشاهدة - عــــــــــاجل : التحالف يعلن انطلاق عملية عسكرية كبرى قبل قليل ويوجه تحذيرًا هامًا للمواطنين بالابتعاد عن هذه الأماكن فورًا وغارات عنيفة تهز المنطقة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل : التحالف يعلن انطلاق عملية عسكرية كبرى قبل قليل ويوجه تحذيرًا هامًا للمواطنين بالابتعاد عن هذه الأماكن فورًا وغارات عنيفة تهز المنطقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن التحالف العربي بقيادة ، ليلة الجمعة، عن إطلاق عملية شمالي مدينة الحديدة غرب اليمن ضد "أهداف عسكرية".

وقال التحالف، الذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والموالية للرئيس، عبدربه منصور هادي، في بيان، إن قواته بدأت تنفيذ عملية عسكرية شمال الحديدة "لتدمير أهداف عسكرية مشروعة".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

وطلب التحالف العربي من المدنيين في المنطقة عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة حفاظا على سلامتهم.

بدورها، أمدت مصادر "ناس تايمز" بدء العملية، وقصف مواقع الحوثيين في الحديدة، لأول مرة منذ إعلان هدنة المفاوضات، قبل أكثر من عام.

 

المصدر: وكالات

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاكثر مشاهدة - عــــــــــاجل : التحالف يعلن انطلاق عملية عسكرية كبرى قبل قليل ويوجه تحذيرًا هامًا للمواطنين بالابتعاد عن هذه الأماكن فورًا وغارات عنيفة تهز المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا