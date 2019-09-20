الحديدة.. تحليق مكثف للطيران والتحالف يعلن بدء عملية عسكرية وتدمير مواقع للحوثيين

أعلن التحالف العربي أن القوات المشتركة للتحالف بدأ فجر اليوم الجمعة عملية استهداف نوعيه شمال محافظة الحديدة "ضد أهداف معادية تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية، تهدد الأمن الإقليمي والدولي".



وقال متحدث التحالف العقيد تركي المالكي "أن الأهداف المدمرة شملت عدد (4) مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيّرة عن بعد وكذلك الألغام البحرية، حيث يتم استخدام هذه المواقع لتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية التي تهدد الملاحة الدولية".



وأضاف في تصريح - نقلته وكالة "واس"- أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكان لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً.



وقال المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لها الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الاهداف العسكرية المشروعة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وفي وقت سابق قال سكان في مدينة الحديدة (غرب اليمن) "أن مقاتلات التحالف العربي تحلق بشكل مكثف في سماء المدينة".

ويأتي اعلان التحالف بعد نحو أسبوع من حادثة استهداف منشأة أرامكوا النفطية السعودية في "بقيق" مطلع الأسبوع الجاري، حيث اعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم في الوقت الذي نفت الرياض ذلك، مؤكده ان القصف كان من شمال السعودية وحملت ايران المسؤولية.