شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل…ما كانت تخشاه الإمارات وترتعب منه حدث قبل قليل ..قوة رهيبة غير عربية تقتحم معسكر إمارتي في عدن وتوقع مجزرة مروعة في صفوف القوات الإماراتية..تفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - لقي عدد من الضباط والجنود الاماراتيين مصرعهم اثر اقتحام احد المعسكرات في منطقة الرشة.

قالت مصادر عسكرية ان قوة كبيرة ليست من جيش الشرعية هاجمت احد معسكرات التابعة للامارات واقعت العديد من الجرحى والقتلى.

جديد الحدث أونلاين:

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واشار المصدر الى ان تلك القوات من اصحاب البشرة السمراء ( افارقة ) لكن لا احد يدري من يقف ورائهم وربما تكون القاعدة جندتهم.

وكان الخبير العسكري الإماراتي "خلفان الكعبي :" قد اكد ان الرد سيكون قاسيا على كل من يحاول استهداف الامارات".

وقال الخبير والمحلل العسكري الإماراتي خلفان الكعبي، في تغريدة:" إن التنظيمات الإرهابية المتدثرة بغطاء الشرعية تلملم جحافلها للهجوم على معسكرات للإمارات لإظهار أن ذلك مطلبا شعبيا".

وأضاف "الكعبي" أن :"وجود التنظيمات الإرهابية غير مقبول"، مشددا على أنه يجب على الشرعية أن تتنبه لذلك.

واستطرد قائلا: "معسكرات الإمارات خط أحمر والرد مزلزلا لمن يتهور، نعم هناك أحداث هامة حصلت لكن التحالف لن يفرط بمكتسباته".