ورد الان : تصريح مفاجئ لرئيس الوزراء الأسبق حول القرارات الجديدة وإقالة حافظ معياد وينبئ بإقالة هذه الشخصية

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عدن - ياسمين التهامي - نشر رئيس الوزراء الأسبق خالد بحاح تغريده وصفها مراقبون بالمثيرة حول قرارات رئيس الجمهورية الجديدة التي أصدرها مساء اليوم وإقالة محافظ البنك المركزي. وأشار بحاح في تغريده على حسابه بتويتر إلى القيادات التي تولت قيادة البنك المركزي وتم اقالتها ابتداء من محمد بن همام وأخيرا حافظ معياد وختم تغريدته بكلمة شاغر"، في إشارة إلى أنه سيتم اقالة المحافظ الجديد أحمد الفضلي من قيادة البنك. وقال بحاح في تغريدته: البنك المركزي اليمني !!! محمد بن همام منصر القعيطي Advertisements محمد زمام حافظ معياد أحمد الفضلي (شاغر:) #الشرعية_المهترئة

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