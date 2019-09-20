شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : ضابط اماراتي يفجر مفاجأة مدوية... نحن نورد أسلحة نوعية للحوثي (تفاصيل خطيرة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرجت تسريبات من دولة الإمارات، أن التهديد الأخير الذي أصدرته مليشيا الحوثي ضد الإمارات بضرب دبي وأبو ظبي هو تهديد جاء بطلب من بن زايد نفسه، وتهديد فارغ المضمون ولن يحصل، لأن العلاقات بين بن زايد وجماعة الحوثي جيدة جدا وهناك اتفاق سري بينهما.

وذكر مسرب الأخبار من داخل الإمارات المغرد الناشط المعروف باسم بدون ظل، ويعرف نفسه انه ضابط أمني في جهاز المخابرات الإماراتي، أن العلاقات بيننا وبين الحوثي جيدة والتهديد فقط لإبعاد الشبه عن ولي عهد أبو ظبي بن زايد شيطان العرب، وأن الإمارات مازالت ملتزمة بتوريد الأسلحة له.

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وقال بدون ظل في تغريدته التي لسعها الدبور ما نصه: تهديدات الحوثي لدولتنا عارية عن الصحة وعلاقتنا معه مثاليه، وما زلنا ننقل له الاسلحة بشكل منتظم، واجتماعات سريه في ابوظبي وارسال احداثيات المقاومة اليمنية، ومواقع تمركزات الجيش السعودي، والمواقع الحيوية وما يقوله المتحدث العسكري الحوثي لأبعاد شبهة خيانتنا للسعودية.

وكان الناشط بدون ظل قد كشف بالسابق عن اتفاق سري عقد بين بن زايد ومليشيا الحوثي، يتعهد به بن زايد بتوريد أسلحة نوعية لهم وتزويدهم بخارطة لبعض المناطق في السعودية مقابل عدم ضرب الإمارات ولا الاقتراب منها، في خطة له لاستنزاف السعودية ماليا وعسكريا واقتصاديا حتى يتسنى له السيطرة عليها بالكامل.