شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..أول تدخل روسي مباشر في التصعيد القائم بين السعودية وايران والاستخبارات الروسية توجه تحذيرا لواشنطن ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في أول تدخل لروسيا الإتحادية ..أكد رئيس الاستخبارات الروسية انه لايجوز توجيه اي اتهامات لايران بالوقوف وراء الهجمات التي استهدفت منشآت شركة " أرامكو " النفطية دون وجود ادلة تثبت ذلك .

وجاء الرد الروسي عقب اعلان وزارة الدفاع الأمريكية ان كافة المؤشرات التي توصل اليها تشير الى تنفيذ ايران للهجمات .

وكان الرئيس الروسي قد عرض على الرياض شراء منظومة دفاع جوي روسية لحماية اراضيها من الهجمات الصاروخية وهو ما قوبل بالتجاهل من قبل السعودية .