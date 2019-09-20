شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : اول تعليق لـ حافظ معياد على قرار اقالته من البنك المركزي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �كر حافظ معياد محافظ البنك المركزي السابق، في اول تعليق له بعد قرار اقالته انه يشكر الرئيس هادي على هذا القرار .

وجاء في معرض رده الذي نشره على صفحته في فيسبوك : "أسعد الله مساءكم أخواني: لايسعني هنا الا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة الأخ رئيس الجمهورية، لتجاوبه مع طلبي وتفهمه واحترامه لقناعتي بالالتزام بمدة الستة الأشهر المتفق عليها مع فخامته لادارة البنك المركزي اليمني وانقاذ العملة من الانهيار".

واضاف : "كما أشيد هنا بالقرار الحكيم للاخ الرئيس بتعيين الأستاذ أحمد الفضلي محافظا للبنك ،كونه من خيرة الناس ومن القيادات الكفؤة القادرة على تولي هذه المهمة، وسنكون عونا له وفريق العمل مستمر الى جانبه ولا قلق على استقرار العملة".

واختتم منشوره : "أخيرا أتوجه بالشكر الجزيل للاخوة المواطنين ولكل من أحسن الظن بي،سائلا الله تعالى أن يحفظ بلادنا من كل شر".

