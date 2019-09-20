شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : “حافظ معياد” يعقب سريعاً على قرار أقالته .. ماذا قال عن الرئيس ومحافظ البنك الجديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق محافظ البنك المركزي السابق حافظ فاخر معياد مساء اليوم الخميس، على قرار إقالته من منصبه وتعيين أحمد عبيد الفضلي خلفاً له. وقال في منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": لايسعني هنا الا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة الأخ رئيس الجمهورية،ل تجاوبه مع طلبي وتفهمه واحترامه لقناعتي بالالتزام بمدة الستة الأشهر المتفق عليها مع فخامته لادارة البنك المركزي اليمني وانقاذ العملة من الانهيار. Advertisements وأضاف أشيد هنا بالقرار الحكيم للاخ الرئيس بتعيين الأستاذ أحمد عبيد الفضلي محافظا للبنك ،كونه من خيرة الناس ومن القيادات الكفؤة القادرة على تولي هذه المهمة، وسنكون عونا له وفريق العمل مستمر الى جانبه ولا قلق على استقرار العملة .

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