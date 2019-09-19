شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن بعد غياب طويل : الشيخ عائض القرني في ظهور جديد يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة مدوية حول حقيقة ايران ويكشف ما وراء استهداف آرامكو (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - في تغريدة له قال عائض القرني على صفحته الرسمية بتويتر،ان تورط ايران بتفجير أرامكو ليس بجديد عليهم، فكل كيد، وكل مؤامرة هم خلفها، وكيدهم للإسلام قديم، منذ أن دبّروا اغتيال أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، واتّهموا أم المؤمنين عائشة، ولعنوا صحابة النبي صل الله عليه وسلم، اللهم اقصم ظهورهم، وأبطل مكرهم، وشتّت أمرهم". وبرز الوسم ذاته بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في اعقاب المؤتمر الصحفي للعقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، والذي قال فيه إن التحالف يملك أدلة مادية ومعلومات تثبت تورط إيران في الهجمات على منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو في السعودية. جديد الحدث أونلاين: Advertisements

وعرض المتحدث باسم التحالف، الذي تقوده السعودية، صورًا بالأقمار الصناعية وأدلة مادية من بقايا الصواريخ والطائرات المستخدمة في الهجوم الذي تسبب في خفض المملكة لإنتاجها من النفط وبالتالي نقص إمدادات النفط في العالم بمقدار 5%.

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