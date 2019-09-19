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إنهيار جنوني للريال اليمني امام العملات الأجنبية يتزامن مع انعدام السيولة المالية..(السعر الآن)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - الريال السعودي

(شراء)
159.5 - 159
البيع 
161 - 160

 

 

جديد الحدث أونلاين:

 

 

 

 

 

 

 

 

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الدولار الامريكي

(شراء)
608 - 604
البيع
615 - 612

 الاسعار في العاصمة عدن 

الريال السعودي

الشراء 159.5

البيع 160.5

الدولار الامريكي

الشراء 608

البيع 613

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