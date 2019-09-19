شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن إنهيار جنوني للريال اليمني امام العملات الأجنبية يتزامن مع انعدام السيولة المالية..(السعر الآن) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - الريال السعودي
(شراء)
159.5 - 159
البيع
161 - 160
جديد الحدث أونلاين:
الدولار الامريكي
(شراء)
608 - 604
البيع
615 - 612
الاسعار في العاصمة عدن
الريال السعودي
الشراء 159.5
البيع 160.5
الدولار الامريكي
الشراء 608
البيع 613
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