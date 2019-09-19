شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن إنهيار جنوني للريال اليمني امام العملات الأجنبية يتزامن مع انعدام السيولة المالية..(السعر الآن) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - الريال السعودي (شراء)

159.5 - 159

البيع

161 - 160 جديد الحدث أونلاين: Advertisements الدولار الامريكي (شراء)

608 - 604

البيع

615 - 612 الاسعار في العاصمة عدن الريال السعودي الشراء 159.5 البيع 160.5 الدولار الامريكي الشراء 608 البيع 613

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